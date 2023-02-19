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НовостиОбщество19 февраля 2023 9:01

Делегация из Республики Беларусь возложит цветы к «Алеше» в Мурманске

После с участниками делегации проведет встречу заместитель губернатора Ольга Кузнецова
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Участники делегации из Республики Беларусь возложат цветы к мемориалу в Мурманске.

Участники делегации из Республики Беларусь возложат цветы к мемориалу в Мурманске.

Фото: Олег ФИЛОНОК

20 февраля в Мурманске заместитель губернатора Ольга Кузнецова проведет встречу с участниками делегации министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

До этого представители делегации возложат цветы к мемориалу Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Напомним: Лукашенко планирует построить в Мурманске порт. Беларусь также будет перевозить свои товары по Северному морскому пути.

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