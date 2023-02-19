«Сборная поселка А» из Мурманской области вышла в 1/4 финала Высшей Лиги КВН

Заполярная команда «Сборная поселка А» вышла в 1/4 финала Высшей лиги КВН. Фото: kvn.ru

18 февраля в Москве прошла первая 1/8 финала Высшей Лиги КВН. Мурманскую область представляла «Сборная поселка А».

На Первый канал северяне попали по итогам фестиваля «КиВин-2023» в Сочи, после этого сменили название (до Высшей лиги команда называлась «Сборная поселка Африканда»). Дебют на главной кнопке страны был успешным.

- Поздравляю наших юмористов! «Сборная поселка А» вышла в четвертьфинал Высшей лиги КВН, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним, что ранее Заполярье в Высшей Лиги представляли только три команды: Сборная города Мурманска, Сборная Снежногорска и «Морская академия».

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