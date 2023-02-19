В Мурманской области депутаты поддержали расширение полномочий омбудсмена по правам предпринимателей

На заседании профильного комитета депутаты одобрили поправки в закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей. Фото: Мурманская областная Дума

На ближайшем заседании Мурманской областной Думы, которое состоится 28 февраля, могут рассмотреть изменения в региональный закон «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области». Поправки одобрили депутаты на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике.

- Уполномоченный наделяется правом посещать места временного содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания. Кроме того, уточняются требования к кандидату на должность уполномоченного, учитываемые при назначении, и основания для досрочного прекращения его полномочий, - сообщили в пресс-службе облдумы.

Напомним: уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области в 2021 году стал Максим Белов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Полярного через суд добилась возврата 100 тысяч рублей за покупку квартиры. Женщина внесла аванс, однако продавец отказался продавать недвижимость (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru