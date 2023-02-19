В Мурманске в столкновении Mazda и Infiniti пострадал водитель

В столкновении двух иномарок в Мурманске пострадал водитель. Фото: УГИБДД по Мурманской области

В ночь на 19 февраля в Мурманске у дома №38 на проспекте Героев-североморцев произошло ДТП. Об аварии стало известно около 01.00.

- Водитель Mazda при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Infiniti, в результате чего произошло столкновение. Водителя Mazda госпитализировали, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

ДТП произошло на проспекте Героев-североморцев. Фото: УГИБДД по Мурманской области

При этом проспект, оживленный в обычное время, ночью был почти пустой.

Напомним: под Мончегорском произошло серьезное лобовое ДТП с двумя пострадавшими. Момент аварии попал на видео.

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