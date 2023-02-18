В Териберке открыли новую базу отдыха с высоким уровнем комфорта

Объект возвели в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Фото: gov-murman.ru/

В Териберке появилась новая база отдыха «45 причал», которая состоит из 10 модульных домов. Объект возвели в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

- Благодаря открытию новых туристических объектов на территории Териберки растет здоровая конкуренция за туриста. Повышается уровень сервиса и спектр предложений. Модульные отели отлично себя зарекомендовали, – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

При отеле также открыт ресторан, его визитная карточка – свежие гребешки и ежи.

Напомним: в Мурманской области появился новый туристический комплекс «Лапландская деревня».

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