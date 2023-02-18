Пенсионер из Зеленоборского остался без денег после визита знакомой и ее сына

Северянину грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Даниил ОПАРИН

64-летний житель Зеленоборского обратился в полицию, после того, как у него дома побывали гости. Мужчина сообщил, что у него пропали 11 тысяч рублей.

Ранее к северянину приходила знакомая с сыном, компания распивала спиртное. Пропажу денег хозяин квартиры обнаружил после ухода гостей. Подозреваемого в краже, мужчину 1990 года рождения, задержали.

- Злоумышленник сообщил, что украл деньги из-за жизненных обстоятельств. Он выбрал момент, пока за его действиями никто не наблюдает, и похитил деньги. Часть средств он успел потратить, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Северянину грозит до двух лет лишения свободы.

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