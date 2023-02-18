Мурманская область одержала победу в трех номинациях Russian Travel Awards

Первое место Заполярье получило в трех номинациях: «Территория гастрономического туризма», «Территория Арктического туризма» и «Территория приключенческого туризма».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманская область стала одним из победителей всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Всего регион завоевал пять наград.
Первое место Заполярье получило в трех номинациях: «Территория гастрономического туризма», «Территория Арктического туризма» и «Территория приключенческого туризма».
Второе место у Мурманской области как у «Территории горнолыжного туризма», также регион взял «бронзу» как «Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства», сообщили в региональном правительстве.
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