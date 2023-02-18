В Мурманской научной библиотеке презентовали книгу «Хибины. Природа и человек»

Над изданием трудились геологи, ботаники, зоологи, краеведы и природоохранники. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманской области вышла в свет книга «Хибины. Природа и человек», которая будет интересна путешественникам и всем, кто интересуется природой Кольского полуострова. В ней собраны наиболее полные и интересные сведения о Хибинских горах.

Презентация издания, над которым трудились геологи, ботаники, зоологи, краеведы и природоохранники, прошла в Мурманской областной научной библиотеке.

Заместитель директора КНЦ РАН Евгений Боровичев, под редакцией которого выпускалась книга, рассказал гостям мероприятия об истории освоения Хибин, их геологическом строении, разнообразии флоры и фауны, промышленности.

После презентации он провел для гидов небольшой мастер-класс, рассказав, чем удивить туристов в Апатитах и как проводить полноценные экскурсии по городу.

Ознакомиться с книгой «Хибины. Природа и человек» можно на сайте «Заповедные Хибины».

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