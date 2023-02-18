В Мурмашах из пожара в жилом доме эвакуировали 8 человек

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01
В Мурмашах 18 февраля случился пожар в жилом доме на улице Энергетиков, 4. На месте происшествия работали спасатели.
- В здании загорелось чердачное помещение. С места пожара эвакуировано 8 человек, пострадавших нет, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
В 14.06 пожар потушили. В ликвидации было задействовано 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
Причины происшествия устанавливаются.
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