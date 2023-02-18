Французский путешественник рассказал о своем спасении отрядом боевых кораблей Северного флота

Мужчина отметил, что члена экипажа были с ним очень дружелюбны. Фото: скрин видео

В январе военнослужащие Северного флота во время перехода через Атлантику на боевых кораблях спасли француза. 34-летний путешественник Лука Монтей вместе со своей собакой потерпел бедствие - во время шторма на его яхте вышло из строя рулевое устройство.

На помощь мужчине, который подал сигнал бедствия, поспешил средний морской танкер «Кама» Северного флота, экипаж которого принял его на борт. Сейчас житель Франции вместе с военнослужащими прибыл в ЮАР, он рассказал о своем спасении.

- 10 суток я совершал переход между Кабо-Верде и Французской Гвианой, и автопилот перестал работать. Мне оставалось только продолжить движение самостоятельно днем и совершить остановку ночью. Длиться это могло долго: две-три недели и больше. Тяжело, но теоретически возможно. А днем я проснулся и услышал, как что-то попало на борт. Оказалось, винт разрушил заднюю часть лодки, и ситуация начала ухудшаться. Я ничего не видел на экране радара, но как-то раз перед сном я посмотрел туда, и увидел «Каму». Я отправил сигнал бедствия по экстренному каналу связи, экипаж судна сразу же спросил, где я находился. Я знал, что на радаре меня не было видно, поэтому я запустил сигнальную ракету, и через две минуты я увидел, как «Кама» меняет свой курс, чтобы меня спасти. И меня спасли, - рассказывает Лука Монтей.

Мужчина отметил, что члена экипажа были с ним очень дружелюбны. Четыре раза в день он ел вкусную свежую еду в очень хорошей компании и чувствовал себя как дома. Путешественник от всей души благодарит военнослужащих.

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