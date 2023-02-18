В Печенгском округе будут судить медиков за совершение 72 преступлений

Объем собранных доказательств составил 30 томов уголовного дела. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Печенгский районный суд, спустя год расследования, поступило уголовного дело в отношении двух медиков. В общем и целом их будут судить за совершение 72 преступлений.

Так, мужчина обвиняется по части 3 ст. 290 УК РФ (2 преступления), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (37 преступлений), ч. 1 ст. 292 УК РФ (25 преступлений) и ч. 4, 5 ст. 33, ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (4 преступления). Женщину обвиняют в совершении преступлений по части 4 ст. 274.1 УК РФ (4 преступления).

- Преступления направлены против госвласти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления, связаны со служебным подлогом и получением взятки, а также посредничеством во взяточничестве, - сообщили в пресс-службе суда.

Объем собранных доказательств составил 30 томов уголовного дела, к допросу заявлено более 75 свидетелей.

Сейчас решается вопрос о принятии уголовного дела к производству Печенгского районного суда.

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