В центре Мурманска открылась ярмарка «На Севере – Масленица!»

Посетить ярмарку можно до 26 февраля включительно. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманске на улице Воровского начала работу ярмарка «На Севере – Масленица!». 18 февраля с 15.00 до 17.00 детей ждет развлекательная программа с подвижными играми и подарками.

Для посетителей открыты торговые ряды с сувенирами и подарками, фуд-корт с напитками и едой, тематические фотозоны и качели, гигантский аттракцион «Матрешка».

Также там есть домик для поздравлений, в котором можно выбрать открытку, подписать и бесплатно отправить своим близким.

Посетить ярмарку можно до 26 февраля включительно, она работает с 12.00 до 20.00, сообщает Мурманконгресс.

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