Министру Алексею Чекункову в Мурманске вручили паспорт полярника

Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики принял участие в первом заседании рабочей группы Госсовета по развитию Арктики Фото: Мария ПАШЕНКОВА

17 февраля состоялось первое заседание рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны РФ под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Участие во встрече принял министр РФ по развитию Дальнего Востока и РФ Алексей Чекунков, который после окончания мероприятия из рук Андрея Чибиса получил паспорт полярника.

Он похож на обычный паспорт гражданина РФ, но отличается дизайном в заполярном стиле. В том числе на обложке изображено северное сияние и номер региона «51».

Напомним: участники рабочей группы обсудили льготную ипотеку для Арктической зоны РФ по примеру Дальневосточной ипотеки.

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