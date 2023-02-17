Андрей Чибис: «Арктике нужна такая же программа, как Дальневосточная ипотека»

Он отметил, что вопрос нашел поддержку в администрации президента. Фото: Антон ЗАБИРОВ

17 февраля состоялось первое заседание рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны РФ под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Ее участники обсудили вопрос льготной ипотеки для жителей Заполярья.

— Мурманской области нужна такая же программа, как Дальневосточная ипотека. Наша площадка создана для обсуждения вопросов через призму региональной специфики. Дальше, чтобы эти вопросы были приняты правительством РФ, будут запущены определение процедуры. По ряду вопросов решения должны приниматься президентом. Были рассмотрены вопросы увеличения государственной поддержки Арктических регионов на реализацию всех социальных программ с учетом той отдачи, перспектив, в том числе для экономики нашей страны, экономического потенциала,которые дают субъекты и живущие в них люди, они своим трудом дают рост экономики и стабильность, - сообщил по итогам встречи Андрей Чибис.

Он отметил, что вопрос нашел поддержку в администрации президента.

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