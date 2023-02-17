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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 14:19

Замруководителя управления Ленинского округа Мурманска уволили из-за утраты доверия

Ранее он получил взятку в виде кофемашины
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Заместитель руководителя управления Ленинского административного округа Мурманска уволили из-за утраты доверия.

Заместитель руководителя управления Ленинского административного округа Мурманска уволили из-за утраты доверия.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Заместитель руководителя управления Ленинского административного округа Мурманска уволили из-за утраты доверия.

Ранее мужчина получил взятку в виде кофемашины за не привлечение предпринимателя к административной ответственности, который занимался торговлей без соответствующего разрешения органа местного самоуправления.

Несмотря то, что северянин был заключен под стражу, он оставался трудоустроенным в администрации города. Прокуратура региона внесла представление главе администрации Мурманска, после чего замруководителя официально покинул должность.

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