Андрей Чибис - о первом заседании рабочей группы Госсовета по вопросам Арктики: «Группа должна стать площадкой для открытого диалога»

В Мурманске встретились участники рабочей группы Госсовета по вопросам Арктики Фото: Мария ПАШЕНКОВА

17 февраля в Мурманской области на базе Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке прошло первое заседание рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны РФ под председательством губернатора Андрея Чибиса.

- В условиях сегодняшней геополитической реальности развитие Арктики становится еще более важным. Наша группа создана по поручению президента. Она должна стать площадкой для открытого диалога сбора предложений по развитию Арктической зоны. Ключевая наша цель - выработка дополнительных решений, предложений для правительства РФ, администрации президента для повышения качества жизни северян, - сообщил Андрей Чибис.

Участие в рабочей встрече принимает министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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