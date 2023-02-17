Полиция проводит проверку после сообщения о нацистском приветствии детей на мероприятии в ДК Кандалакши

В Кандалакшском Дворце культуры «Металлург» произошел неприятный инцидент. Фото: vk.com/dk_kandalaksha

В Кандалакшском Дворце культуры «Металлург» произошел неприятный инцидент. Так, директор учреждения сообщила в соцсетях, что на памятном мероприятии школьники отдавали нацистское приветствие и вели себя неподобающе.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

- По факту информации, опубликованной в Интернете о ненадлежащем поведении учащихся, сотрудники полиции проводят проверку. Будут опрошены участники мероприятия и дана правовая оценка их действий, - прокомментировали «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: в Мурманском политехническом лицее опровергли информацию об отчислении школьника после видео о туалетах.

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