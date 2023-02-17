В Мурманске вставшего поперек дороги водителя маршрутки оштрафовали на 500 рублей

В УГИБДД по Мурманской области проведи проверку после того, как в сети появилось видео с нарушившим ПДД водителем маршрутки №18. Р Фото: Антон ЗАБИРОВ

В УГИБДД по Мурманской области проведи проверку после того, как в сети появилось видео с нарушившим ПДД водителем маршрутки №18. Рядом с остановкой «Улица Достоевского» в Первомайском округе он встал поперек дороги.

- Водитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения) на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 500 рублей, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Напомним: Госавтоинспекция ищет двух водителей-нарушителей, один из которых катал пасажирку на матрасе, другой - на сноуборде.

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