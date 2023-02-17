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НовостиОбщество17 февраля 2023 11:32

Пять управляющих компаний из Мурманской области оштрафовали на 1,8 миллиона рублей

Компании плохо исполняли обязанности по содержанию многоквартирных домов
Ника СВЕТЛОВА
УК плохо исполняли обязанности по содержанию многоквартирных домов.

УК плохо исполняли обязанности по содержанию многоквартирных домов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области пяти управляющим компаниям выписали штрафы на общую сумму в 1,785 миллиона рублей. УК плохо исполняли обязанности по содержанию многоквартирных домов.

- За вторую неделю февраля привлекли к административной ответственности ООО «УК «Гольфстрим», ООО «Виком», ООО «Заполярная Цитадель», ООО «Севжилсервис», а также лично генерального директора ООО «Заполярная Цитадель» по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, - сообщили в министерстве государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Напомним: житель Мурманска подал в суд на управляющую компанию «УК «З.Ц.», требуя взыскать с нее деньги на ремонт машины.

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