Пять управляющих компаний из Мурманской области оштрафовали на 1,8 миллиона рублей

УК плохо исполняли обязанности по содержанию многоквартирных домов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманской области пяти управляющим компаниям выписали штрафы на общую сумму в 1,785 миллиона рублей. УК плохо исполняли обязанности по содержанию многоквартирных домов.
- За вторую неделю февраля привлекли к административной ответственности ООО «УК «Гольфстрим», ООО «Виком», ООО «Заполярная Цитадель», ООО «Севжилсервис», а также лично генерального директора ООО «Заполярная Цитадель» по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, - сообщили в министерстве государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.
Напомним: житель Мурманска подал в суд на управляющую компанию «УК «З.Ц.», требуя взыскать с нее деньги на ремонт машины.
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