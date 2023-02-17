Созданный в Мурманской области плавучий завод произведет первый сжиженный газ в 2023 году

Ожидается, что первый обьем продукта будет получен в 2023 году. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Белокаменке на базе Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений идет создание плавучего завода по производству сжиженного природного газа. Ожидается, что первый обьем продукта будет получен в 2023 году.

- Мы целимся на 80 миллионов тонн в 2024 году и на 200 миллионов в 2030 году, - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Напомним: проекты в Белокаменке принесут 200 млрд долларов доходов за 20 лет.

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