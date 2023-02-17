В Мурманской области из-за убийства лосихи возбудили уголовное дело

Сумма ущерба оценивается 400 тысяч рублей. Фото: Павел КЛОКОВ

В Мурманской области возбудили уголовное дело из-за убийства лосихи во время браконьерской охоты в Печенгском округе. Сумма ущерба оценивается 400 тысяч рублей.

— Ущерб оплачен нарушителем в добровольном порядке. Возбужденное уголовное дело в настоящее время готовится к передаче в суд, - уточнили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Факт браконьерства выявили во время рейда.

Напомним: на дороге Коашва-Кировск сразу три машины сбили лося.

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