Под Мончегорском произошло ДТП с тремя пострадавшими

Обстоятельства происшествия уточняются. Фото: УГИБДД Мурманской области

Утром 17 февраля в Мурманской области, в 20 километрах от Мончегорска, произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека.

- В 7.45 на 1238 километре автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ГАЗель», - сообщили в УГИБДД региона.

В аварии пострадали водитель «ГАЗели» и водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ», их доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия уточняются.

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