В Мурманск с шоу приедет Евгений Плющенко

Шоу заявлено как продолжение «Русских сезонов» Дягилева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманск с туром Союза чемпионов «Русские сезоны» приедут именитые фигуристы.

Как анонсирует сайт 1afisha.ru, 22 апреля северяне смогут увидеть выступление Евгения Плющенко, Александру Трусову, Марка Кондратюка, Дмитрия Алиева, Софью Муравьеву и других.

Шоу заявлено как продолжение «Русских сезонов» Дягилева.

Напомним: на губернаторских елках юные жители Мурманской области смогли увидеть Алексея Ягудина.

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