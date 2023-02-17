На одном из самых опасных переходов в Мурманске установили светофор

В Первомайском округе Мурманска у остановки «Улица Капитана Копытова» установили светофор. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Первомайском округе Мурманска у остановки «Улица Капитана Копытова» установили светофор. Ранее здесь был нерегулируемый пешеходный переход, на котором часто сбивали людей, в том числе детей.

О планах установить светофор, чтобы снизить число ДТП, «КП»-Мурманск» писала в декабре 2022 года, однако тогда в администрации города сообщили, что работы запланированы на лето 2023 года.

Напомним: в Мурманске установили новые камеры фото и видеофиксации нарушений ПДД. Они появились на наиболее аварийно-опасных участках дорог.

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