В Апатитах трех подростков ждет суд за угон УАЗа и Great Wall

Молодых людей задержали, свою вину они признали полностью. Фото: vk.com/sumurm

В Мурманской области завершилось расследование уголовного дела в отношении двух 14-летний подростков и 18-летнего молодого человека, которые угнали два автомобиля.

Так, с 8 ноября по 18 декабря прошлого года, находясь в Апатитах, северяне проникли в автомобили УАЗ и Great Wall. Запустив двигатели, они стали кататься по городу, после чего бросили машины и скрылись с мест преступлений.

Молодых людей задержали, свою вину они признали полностью.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Апатитчанам грозит до 7 лет лишения свободы, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

Напомним: в Мурманске главный инженер компании требовал у конкурентов 5 миллионов рублей за отказ участвовать в аукционе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru