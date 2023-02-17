В Зеленоборском при пожаре в квартире погиб 66-летний мужчина

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Ночью 16 февраля в Зеленоборском вспыхнула квартира на улице Заводской, 11. Пожар унес жизнь одного человека.

- В трехкомнатной квартире обгорели кухня и комнаты, а также имущество, находящееся в помещениях, на общей площади площади 17 квадратных метров. В одной из комнат квартиры обнаружен 66-летний мужчина без признаков жизни, осмотрен медиками, погиб, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В 01.45 пожар полностью потушили. Причины происшествия устанавливаются.

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