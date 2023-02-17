В Апатитах две подростков угнали чужие машины, чтобы покататься

За угон им грозит до семи лет лишения свободы. Фото: vk.com/sumurm

В Апатитах будут судить троих местных жителей, одному из которых 18 лет, а двоим - по 14 лет. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, их обвиняют в угоне.

- В период с 8 ноября по 18 декабря 2022 года они проникли в автомобили «УАЗ» и Great Wall. Запустив двигатели, совершили поездки по территории города, после чего бросили машины и скрылись с мест совершения преступлений, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Свою вину апатитчане признали полностью. За угон им грозит до семи лет лишения свободы.

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