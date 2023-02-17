В Мурманске впервые на февральских каникулах откроются детские оздоровительные лагеря

Юные северяне смогут с пользой провести февральские каникулы. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Мурманске с 20 февраля начинаются школьные каникулы. Впервые на них юные северяне смогут пойти в оздоровительные лагеря.

- За пять дней провести время с пользой для здоровья смогут 1150 школьников. Лагеря будут работать на базе девяти учреждений города Мурманска: средние школы №№ 13, 22, 28, 33, 38, 41, 49, общеобразовательные школы №№ 26, 37, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: мурманскую школу №5 посетил глава города Игорь Морарь. Образовательное учреждение готовится к участию в проекте «Арктическая школа». А в Детской театральной школе Мурманска пройдет День открытых дверей для будущих медиков. Его проводит региональный минздрав, приглашаются все желающие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru