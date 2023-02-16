Жительница Мурманска сыграла роль в сериале «Патриот» от ТНТ

До конца третьего сезона будет много комичных сцен и интересные трюки с участием мурманчанки. Фото: vk.com/nordfilm51

Мурманская актриса Ксения Мери снялась в третьем сезоне сериала «Патриот», который показывают на канале «ТНТ». Северянка играет роль продавщицы шаурмы, которая переквалифицировалась в массажистки.

В прошлом году с девушкой связалась кастинг-директор фильма, у которой она несколько лет назад была на пробах. Мурманчанку пригласили на пробы в Москву и затем сразу утвердили на роль.

- По сценарию у моей героини нет двух пальцев на левой руке. Поэтому мне приходилось все время носить на двух пальцах зеленые накладки, а с их помощью на монтаже пальцы исчезали. В фильме не раскрывается причина потери пальцев, а потому я для себя придумала историю, что мне пальцы откусила лошадь, - приводит слова актрисы Центр развития кинопроизводства Мурманской области.

До конца третьего сезона будет много комичных сцен и интересные трюки с участием мурманчанки.

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