Пассажира мурманского поезда заключили под стражу после кражи телефона

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники транспортной полиции задержали пассажира поезда «Москва-Мурманск». Тот украл чужой телефон, пока поезд стоял в Санкт-Петербурге.

Вором оказался 40-летний уроженец Мурманской области, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж.

- Мужчина следовал до Мурманска, однако во время стоянки на Ладожском вокзале обнаружил на столике в купе мобильный телефон и решил присвоить его себе. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он положил гаджет в свою сумку и покинул поезд, - сообщает УМВД на транспорте по Северо-Западу.

Злоумышленника нашли по горячим следам, украденный телефон обнаружен в его личных вещах. Сумма причиненного ущерба составила 18 тысяч рублей.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу.

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