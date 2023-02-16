В Мурманской области ожидается мокрый снег и сильный ветер

18 февраля температура воздуха вновь понизится. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области 17 февраля ожидается теплая погода со снегом. Регион будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском, Гренландском морях и на западе Баренцева моря.

- Временами снег, мокрый снег, ночью местами отложение мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -1-6, при прояснениях -10-15, днем от +1 до -4 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

18 февраля температура воздуха вновь понизится.