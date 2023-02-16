В Мурманске стартовали городские конкурсы «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям»

Фото: vk.com/citymurmanskru

В Мурманске начались городские конкурсы «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям». Свое профмастерство в области воспитания и дополнительного образования, а также опыт работы продемонстрируют 36 мурманских педагогов.

В соревнованиях участвуют классные руководители, учителя-предметники, педагоги-психологи и советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, а также педагоги дополнительного образования и тренеры-преподаватели мурманских образовательных учреждений.

Состязания продлятся до 20 февраля. Итоги подведут 3 марта на торжественной церемонии, сообщает администрация Мурманска.

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