Пенсионерка из Апатитов 29 раз перевела деньги телефонным мошенникам

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ, аферистам грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

65-летняя апатитчанка лишилась своих сбережений из-за телефонных мошенников. Так, женщине позвонили с неизвестного номера - мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то хочет похитить со счета северянки 400 тысяч рублей и она должна помочь с поимкой преступников.

- Женщина отправилась в отделение банка, где, не прерывая беседу с лжесотрудником, перевела на указанный им номер банковского счета 400 тысяч рублей. На следующей день пенсионерке позвонили снова и сообщили, что нужно перевести на «безопасные» счета оставшиеся у нее сбережения. Северянка совершила 29 операций и перевела злоумышленникам еще 975 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

После разговора с дочерью пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 375 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ, аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

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