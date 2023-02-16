В Мурманске на улице Шмидта произошло серьезное ДТП

В ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В центре Мурманска 16 февраля произошло ДТП - столкнулись Volkswagen и Ford. Авария случилась в районе дома №10 на улице Шмидта.
- Оба водителя отправились в подразделение госавтоинспекции для оформления происшествия, - отметили в пресс-службе УГИБДД региона.
В ДТП никто не пострадал, транспорт получил механические повреждения.
Напомним: на дороге Мишуково - Снежногорск столкнулись Chevrolet и УАЗ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru