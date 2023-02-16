В Мурманске на улице Шмидта произошло серьезное ДТП

В ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В центре Мурманска 16 февраля произошло ДТП - столкнулись Volkswagen и Ford. Авария случилась в районе дома №10 на улице Шмидта.

- Оба водителя отправились в подразделение госавтоинспекции для оформления происшествия, - отметили в пресс-службе УГИБДД региона.

В ДТП никто не пострадал, транспорт получил механические повреждения.

Напомним: на дороге Мишуково - Снежногорск столкнулись Chevrolet и УАЗ.

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