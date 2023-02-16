В Мурманске незнакомец напал на женщину в подъезде ее дома

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске незнакомец напал на 54-летнюю женщину и ограбил ее. Это случилось, северянка возвращалась из гостей домой.

- Беседуя со знакомой по телефону и держа в руке кошелек, мурманчанка зашла в подъезд. Неожиданно сзади на нее набросился незнакомый мужчина, который выхватил гаджет и кошелек, после чего скрылся, выбежав на улицу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

39-летний нападавшего задержали. Тот уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу. Полицейские забрали у него похищенное и вернули владелице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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