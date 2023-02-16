Автобус до аэропорта «Хибины» изменит расписание движения

Новое расписание будет с 20 февраля по 30 апреля.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Автобус, курсирующий по маршруту № 130 «Кировск (микрорайон Кукисвумчорр) – Апатиты (пр. Сидоренко) – аэропорт «Хибины», изменит расписание движения. По новому графику он будет ходить с 20 по 28 февраля.
Также график изменится у автобуса по маршруту № 131 «ст. Апатиты - Кировск (ул. Олимпийская) Новое расписание будет с 20 февраля по 30 апреля.
С расписанием движения транспорта можно ознакомиться в группе минтранса Мурманской области.
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