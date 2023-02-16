Автобус до аэропорта «Хибины» изменит расписание движения

Новое расписание будет с 20 февраля по 30 апреля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Автобус, курсирующий по маршруту № 130 «Кировск (микрорайон Кукисвумчорр) – Апатиты (пр. Сидоренко) – аэропорт «Хибины», изменит расписание движения. По новому графику он будет ходить с 20 по 28 февраля.

Также график изменится у автобуса по маршруту № 131 «ст. Апатиты - Кировск (ул. Олимпийская) Новое расписание будет с 20 февраля по 30 апреля.

С расписанием движения транспорта можно ознакомиться в группе минтранса Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru