«Ростелеком» провел серию уроков для школьников Северо-Запада на тему информационной безопасности

Киберлекция для школьников Мурманска прошла в региональном технопарке «Кванториум-51». Фото: ПАО Ростелеком

«Ростелеком», как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде, провел для детей Северо-Западного региона познавательные лекции и занятия с практическими кейсами, приуроченные к Международному дню безопасного интернета.

Мероприятия прошли в Мурманске, Вологде, Калининграде, Великом Новгороде, Архангельске, республиках Коми и Карелия. Сотрудники «Ростелекома» встречались с детьми в школах и библиотеках, а также в центрах дополнительного образования. Всего состоялось 11 уроков почти для полутора тысяч учеников младших и средних классов.

Киберлекция для школьников Мурманска прошла в региональном технопарке «Кванториум-51». Обсуждение темы информационной безопасности сопровождалось просмотром тематических видеороликов и разбором реальных ситуаций. Особо активные слушатели в подарок получили книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», созданную при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».

Виолетта Шевелёва, директор по внешним коммуникациям макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»:

- Интернет и технологии все шире распространяются в мире и обществе. Снижаются возрастные границы пользования Сетью, а дети — очень уязвимая категория населения. Поэтому так важно уже в раннем возрасте рассказывать о базовых правилах поведения в интернете и учить их соблюдать. Представители учебных заведений довольно активно откликаются на наши предложения о совместном проведении подобных уроков.

Кибербезопасность — один из ключевых приоритетов современного общества, поэтому «Ростелеком» уделяет большое внимание информационной безопасности в сети и повышению цифровой грамотности детей и взрослых. Эта работа также соответствует целям Альянса по защите детей в цифровой среде по созданию комфортной и безопасной цифровой среды для детей.

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