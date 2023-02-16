Жителей Мурманской области предупреждают о измененном графике выплаты пенсий

Жителей Мурманской области предупреждают о изменениях в графике доставки пенсий и других соцвыплат из-за предостоящих праздников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Мурманской области предупреждают о изменениях в графике доставки пенсий и других соцвыплат из-за предостоящих праздников.

Так как 23 февраля приходится на выходной день, перечисление пенсий и социальных выплат через кредитные учреждения, доставка которых по общему правилу производится 23 числа каждого месяца, будет 22 февраля.

- График доставки пособий на детей не меняется. Перечисление указанных выплат за февраль на банковские счета получателей в кредитных учреждениях будет произведено в общеустановленном порядке 3 марта, - сообщили в отделении Фонда пенсионного и соцстрахования РФ по Мурманской области.

Доставка пенсий и других соцвыплат через отделения почты идет согласно утвержденному графику доставки. Уточняется, что 23 февраля и 8 марта отделения почтовой связи не работают.

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