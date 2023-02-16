В Мурманской области оформлено более 30 тысяч Пушкинских карт

В Мурманской области становится все больше учреждений, на мероприятия которых можно попасть по Пушкинской карте. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области становится все больше учреждений, на мероприятия которых можно попасть по Пушкинской карте. Так, теперь молодые северяне от 14 до 22 лет могут посещать по ней и кинотеатры. Билеты доступны конкретно на российские фильмы.

- По Пушкинской карте можно посетить 46 кинотеатров, театров, музеев и других учреждений культуры региона. Ежегодно бюджет карты ее обладателя пополняется на 5 тысяч рублей, - сообщили в минкультуры Мурманской области.

Всего со старта программы «Пушкинская карта» в регионе оформили более 30 тысяч карт, с помощью которых молодежь оплатила более 15 тысяч билетов.

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