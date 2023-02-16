В Мурманске для будущих медиков проведут День открытых дверей

В Детской театральной школе Мурманска пройдет День открытых дверей для будущих медиков. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Детской театральной школе Мурманска пройдет День открытых дверей для будущих медиков. Его проводит региональный минздрав, приглашаются все желающие.

Перед гостями выступят министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, представители вузов Архангельска, Петрозаводска, Мурманска и Санкт-Петербурга.

Выпускники смогут узнать об особенностях поступления в 2023 году, о том, как и куда правильно подать документы, узнать о целевом обучении.

Мероприятие состоится 18 февраля, с 11.00 до 14.00 (просп. Ленина, 16, актовый зал). Регистрация участников с 10.30 до 11.00.

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