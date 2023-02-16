В 2022 году приставы в Мурманской области взыскали с северян 7,8 миллиарда рублей

Судебные приставы Мурманской области подвели итоги работы за 2022 года. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Судебные приставы Мурманской области подвели итоги работы за 2022 года. Всего на исполнении находилось 905 исполнительных производств, а сумма, которую взыскали с северян, составила 7,8 миллиарда рублей.

- Наложено 4306 арестов на имущество на 2,2 миллиарда рублей, из них 2065 арестов на автотранспортные средства, 1108 арестов на недвижимое имущество, зарегистрированное за должниками. Установлено местонахождение 675 должников, из них 372 – должника по исполнительным документам о взыскании алиментов. Разыскано 46 единиц автотранспортных средств, принадлежащих должникам, из них 5 единиц – должникам по алиментам, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Напомним: в 2022 году в федеральный бюджет благодаря работе Мурманской таможни поступило 52 миллиона рублей, в том числе 23 миллиона в виде штрафов. Всего было возбуждено 1 232 административных и 49 уголовных дел.

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