В Росляково холодная вода не соответствует нормам СанПиНа

Холодная вода в Росляково не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Холодная вода в Росляково не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Нарушение допустило предприятие, которое занимается водоснабжением в жилом микрорайоне.

- Подаваемая населению питьевая вода не соответствует установленным санитарным нормативам качества по показателю «цветность» и содержанию железа, - сообщает прокуратура Мурманской области.

В отношении ответственного лица возбуждено административное дело по статье 6.5 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области. Руководителю предприятия внесено представление.

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