Транспортная прокуратура проводит проверку после пропажи двух рыбаков в Баренцевом море

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку после исчезновения двух рыбаков в Баренцевом море. Они вышли из бухты Кут на катере «Буревестник 630», в последний раз северян видели 11 февраля в районе Гранитного.

После в Мурманском следственном отделе на транспорте Западного МСУТ СК России сообщили, что мужчина, управлявший судном, нарушил правила, из-за чего катер перевернулся, и рыбаки оказались в ледяной воде. Их до сих пор не нашли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

- Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль Мурманской транспортной прокуратуры, - отметили в надзорном органе.

Напомним: 6 мая на острове Малый Олений в Баренцевом море нашли тело рыбака и перевернутую лодку. Оказалось, что 57-летний мужчина погиб при столкновении двух судов - сухогруза и лодки, в которой находился.

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