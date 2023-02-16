В ресторане Мурманска посетитель устроил дебош

Утром сотрудники Росгвардии региона выезжали по тревожному сигналу в мурманский ресторан, что находится на улице Марата. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром сотрудники Росгвардии региона выезжали по тревожному сигналу в мурманский ресторан, что находится на улице Марата. Там устроил дебош один из посетителей.

- Росгвардейцы выяснили у работников заведения, что к ним пришел мужчина и во время отдыха начал вести себя вызывающе. Тот пытался спровоцировать конфликт с гостями, а также выражался в адрес персонала матом. Покидать ресторан при этом он не собирался, - сообщили в пресс-службе ведомства.

36-летнего мурманчанина, оказавшего сопротивление, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчине грозит административная ответственность.

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