В Мурманской области резко выросла потребность в новых работниках

В Мурманской области с начала года вырос спрос на новых работников. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С начала года в Мурманской области увеличился спрос на новых работников. Так, сразу в 18 сферах наблюдается высокая потребность в сотрудниках, сообщает служба исследований hh.ru.

Так, рост новых вакансий наблюдается в таких сферах, как «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+34,1%), «Инсталляция и сервис» (+30,5%), «Высший менеджмент» (+27,7%), «Страхование» (+23,7%) и «Управление персоналом, тренинги» (23,7%). Также выросла потребность в домашнем персонале (+22,7% новых вакансий за последние недели), специалистах сферы туризма (+22%) и медработниках (+20,6%).

Тем временем упал спрос в сферах «Консультирование» (на 12,5%) а также «Закупки», где падение достигло 12,3%. В «Автобизнесе» вакансий стало меньше на 8,4%.

Напомним: уровень зарегистрированной безработицы в Мурманской области составляет 0,8%. В регионе создано 23 тысячи вакансий.

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