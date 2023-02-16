В Мурманской области пройдет первое заседание рабочей группы Госсовета по вопросам Арктики

В Мурманской области пройдет ряд важных встреч. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В ноябре 2022 года стало известно, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавил рабочую группу Госсовет по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Соответствующее поручение дал президент Владимира Путина.

17 февраля в Мурманской области пройдет первое заседание рабочей группы Госсовета по Арктике под руководством Андрея Чибиса.

- Ожидается личное участие профильного министра Алексея Чекункова. Ждем важных решений, направленных на развитие промышленного, логистического потенциала, а также социально значимых вопросов Арктического региона, - сообщил Telegram-канал «Мурман инсайд».

Напомним: в Мурманской области на базе «Лавны» пройдет совещание по комплексному развитию МТУ.

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