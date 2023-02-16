В Мурманской области на базе «Лавны» пройдет совещание по комплексному развитию МТУ

Совещание пройдет на базе строящегося порта "Лавна". Фото: Антон ЗАБИРОВ

16 февраля в Мурманской области на базе строящегося порта «Лавна» в Междуречье пройдет совещание по комплексному развитию Мурманского транспортного узла.

Участие в нем примут заместитель министра транспорта РФ Василий Десятков, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «ГТЛК» Евгений Дитрих. Также запланирована рабочая встреча Андрея Чибиса и Олега Белозерова.

Напомним: «Лавна» - первый строящийся в регионе порт с Советских времен. Он станет комплексом для перевалки угля и поможет России нарастить экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион. Сейчас готовность проекта составляет порядка 55%.

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