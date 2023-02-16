Участники «Школы журналистики» узнали о работе Мурманского областного отделения Союза журналистов

На базе «Комсомольской правды»-Мурманск» продолжает работу «Школа журналистики».
Фото: Дарья ЦЕБРИК
На базе «Комсомольской правды»-Мурманск» продолжает работу «Школа журналистики». В рамках очередного занятия ее участники пообщались с руководителем Мурманского областного отделения Союза журналистов России Светланой Солдатовой.
Начинающим журналистам рассказали, как работает профессиональная организация, кто может в нее вступить и какие у нее функции, зачем нужно взаимодействовать с коллегами и какие законы должны соблюдать сотрудники СМИ.
Напомним: с работами участников «Школы журналистики» можно ознакомиться в спецразделе на сайте «КП».
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