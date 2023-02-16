«Сборная поселка А» из Мурманской области готовится к 1/8 Высшей лиги КВН

18 февраля в Москве состоится первая 1/8 Высшей Лиги КВН. Фото: vk.com/murmanliga

18 февраля в Москве состоится первая 1/8 Высшей Лиги КВН, в которой примет участие команда из Мурманской области «Сборная поселка А».

Их соперниками станут Сборная Московского авиационного института (Москва), «Донецкий кряж» (Донецк), «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону) и «Пал Палыч» (Хабаровский край). Северяне уже находятся в столице и готовятся к первой в их карьере игре для Первого канала.

Напомним: семь команд из Мурманской области приняли участие в фестивале «КиВин», но только одна прошла в Высшую лигу.

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