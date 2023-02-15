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НовостиОбщество15 февраля 2023 15:06

В 2023 году в Мурманской области восстановят леса на площади 927,6 га

Работы планируют выполнить на 100%
Ника СВЕТЛОВА
Посадка начнется весной.

Посадка начнется весной.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В минприроды Мурманской области сообщили о планах на восстановление лесов в регионе в 2023 году. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Экология» на общей площади в 927,6 гектара. В том числе на 234,6 гектара применят искусственное лесовосстановление.

- Мероприятия позволят достигнуть 100% выполнение одного из ключевых показателей регионального проекта «Сохранение лесов» – «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади сплошных рубок», - отметили в профильном министерстве.

Посадка начнется весной.

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